Pet sitting στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει η φροντίδα σκύλου ή γάτας στις διακοπές

Από μια λύση που κάποτε βασιζόταν κυρίως στη βοήθεια φίλων, συγγενών και γειτόνων, το pet sitting εξελίσσεται σταδιακά και στην Ελλάδα σε οργανωμένη υπηρεσία φροντίδας κατοικιδίων.

Βόλτες, επισκέψεις στο σπίτι, ημερήσια φύλαξη και πολυήμερη φιλοξενία περιλαμβάνονται πλέον στις επιλογές των κηδεμόνων, με τη ζήτηση να κορυφώνεται κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών.

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«Μετά την πανδημία έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για pet sitting», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 39χρονος Νίκος, ο οποίος δραστηριοποιείται ως pet sitter στην πλατφόρμα Keeppet.gr εδώ και δέκα χρόνια.

Όπως εξηγεί, τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που απέκτησαν κατοικίδιο, ενώ παράλληλα άλλαξε και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζώο μέσα στην οικογένεια.

Πότε πρέπει να γίνεται η κράτηση

Η αυξημένη ζήτηση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τον Αύγουστο.

Όσοι θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές μεταξύ έμπειρων επαγγελματιών με θετικές αξιολογήσεις, καλό είναι να πραγματοποιούν την κράτησή τους τουλάχιστον έναν έως ενάμιση μήνα νωρίτερα.

Οι πρώτες αναζητήσεις για τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να αρχίσουν ακόμη και αμέσως μετά το Πάσχα.

Πόσο κοστίζει το pet sitting

Η χρέωση διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, την εμπειρία του pet sitter, την περιοχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ζώου.

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Ενδεικτικά:

Μία επίσκεψη στο σπίτι ή μία βόλτα κοστίζει περίπου 10 ευρώ .

. Η ολοήμερη φιλοξενία ή η διανυκτέρευση ενός σκύλου στο σπίτι του pet sitter κινείται περίπου στα 20 έως 25 ευρώ .

. Η διανυκτέρευση για μία γάτα κοστίζει περίπου 12 έως 16 ευρώ.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15%-20% τα τελευταία χρόνια, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην ενισχυμένη ζήτηση όσο και στη μεγαλύτερη αναγνώριση της ευθύνης που συνεπάγεται η φροντίδα ενός ξένου κατοικιδίου.

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Παραμένουν, ωστόσο, αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μία διανυκτέρευση μπορεί να ξεκινά ακόμη και από τα 60 ευρώ.

Φωτογραφίες, βίντεο και καθημερινή επικοινωνία

Η τακτική ενημέρωση του κηδεμόνα αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της υπηρεσίας.

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Η αποστολή φωτογραφιών και βίντεο θεωρείται δεδομένη πρακτική, ενώ συνήθως υπάρχει επικοινωνία τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Ορισμένοι κηδεμόνες ζητούν περισσότερες ενημερώσεις μέσα στην ημέρα ή ακόμη και βιντεοκλήση με το κατοικίδιό τους.

Όσο ενισχύεται η αντίληψη ότι τα ζώα αποτελούν μέλη της οικογένειας, τόσο πιο αναλυτικές γίνονται και οι απαιτήσεις για τη φροντίδα τους.

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Η βαλίτσα με τα σνακ και οι τέσσερις σελίδες οδηγιών

Στα δέκα χρόνια που ασχολείται με το pet sitting, ο Νίκος έχει κληθεί να διαχειριστεί και αρκετές ασυνήθιστες περιπτώσεις.

Θυμάται δύο λαμπραντόρ που φιλοξένησε για περίπου 20 ημέρες. Μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα, οι κηδεμόνες είχαν ετοιμάσει μια ολόκληρη βαλίτσα με σνακ και τέσσερις σελίδες Α4 με αναλυτικές οδηγίες για ασκήσεις πειθαρχίας και παιχνίδια εκπαίδευσης.

Σε άλλη περίπτωση ανέλαβε τη φροντίδα 15 γατών μέσα στην ίδια κατοικία.

Έχει επίσης συναντήσει σκύλο που σχεδόν δεν πατούσε ποτέ έξω από το σπίτι, χρησιμοποιούσε πάνα για τις ανάγκες του και, όταν έβγαινε, οι κηδεμόνες τον κρατούσαν διαρκώς στην αγκαλιά τους.

Πόσο γρήγορα προσαρμόζονται τα κατοικίδια

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των κηδεμόνων αφορά την αντίδραση του ζώου όταν αποχωριστεί προσωρινά το οικείο του περιβάλλον.

Σύμφωνα με την εμπειρία του 39χρονου pet sitter:

Περίπου το 60% των κατοικιδίων προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως.

των κατοικιδίων προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως. Ένα επιπλέον 30% χρειάζεται μία έως δύο ημέρες.

χρειάζεται μία έως δύο ημέρες. Περίπου το 10% δυσκολεύεται σημαντικά ή ενδέχεται να μην προσαρμοστεί καθόλου στη φιλοξενία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συμπεριφορές που δεν υπήρχαν προηγουμένως, όπως επίμονο γάβγισμα, ζημιές στο σπίτι ή, πολύ σπανιότερα, επιθετικότητα.

Καθοριστικό θεωρείται το πρώτο 24ωρο, καθώς ο pet sitter ενδέχεται να χρειαστεί να αφιερώσει πολλές ώρες στο ζώο ή ακόμη και να μείνει ξύπνιος το πρώτο βράδυ μέχρι να δημιουργηθεί μια αρχική σχέση εμπιστοσύνης.

Ποια ζώα είναι προτιμότερο να μένουν στο σπίτι τους

Δεν είναι όλα τα κατοικίδια κατάλληλα για φιλοξενία σε ξένο περιβάλλον.

Φοβικές γάτες, ηλικιωμένα ζώα, κατοικίδια με προβλήματα όρασης ή κινητικότητας και σκύλοι που έχουν μάθει να ζουν σε κήπο μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στον δικό τους χώρο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται συχνά το house visit, με τον επαγγελματία να επισκέπτεται την κατοικία μία ή περισσότερες φορές φορές την ημέρα, χωρίς να διανυκτερεύει εκεί.

Περισσότερο χρόνο προσαρμογής μπορεί να χρειάζονται και ζώα που έχουν υιοθετηθεί από τον δρόμο ή από φιλοζωικές οργανώσεις και παρουσιάζουν αυξημένο άγχος αποχωρισμού.

Πότε ένας pet sitter μπορεί να αρνηθεί

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο επαγγελματίας μπορεί να κρίνει ότι δεν είναι ασφαλές ή κατάλληλο να αναλάβει ένα ζώο.

Ο Νίκος αναφέρει ότι μέσα σε δέκα χρόνια έχει αρνηθεί να φιλοξενήσει μόλις έναν σκύλο λόγω επιθετικής συμπεριφοράς.

«Στη συνάντηση γνωριμίας με δάγκωσε δύο φορές απρόκλητα, ακόμη και ενώ βρισκόταν δίπλα ο κηδεμόνας του. Σε μια τέτοια περίπτωση, φυσικά, δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο», περιγράφει.

Όπως επισημαίνει, οι περιπτώσεις πραγματικά επιθετικών ζώων είναι σπάνιες. Η απόφαση να μη γίνει δεκτό ένα κατοικίδιο σχετίζεται συνήθως με το κατά πόσο οι συνθήκες φιλοξενίας ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη συμπεριφορά του.

«Τα κατοικίδια αντιμετωπίζονται ως μέλη της οικογένειας»

Η σημαντικότερη αλλαγή που παρατηρεί ο 39χρονος επαγγελματίας αφορά κυρίως τη στάση των ίδιων των κηδεμόνων.

«Τα κατοικίδια αντιμετωπίζονται πλέον πραγματικά ως μέλη της οικογένειας», τονίζει.

Οι κηδεμόνες είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την πρόληψη, τη διατροφή, τον έλεγχο του βάρους, τους εμβολιασμούς και τις τακτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο.

Παράλληλα, περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν ζώα με αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα υγείας και αναζητούν επαγγελματίες μέσω οργανωμένων πλατφορμών, όπου μπορούν να ελέγξουν την εμπειρία και τις αξιολογήσεις τους.