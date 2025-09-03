Κλόντια Σίφερ: «Μαγεύει» με τις νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα (pics)

Η Κλόντια Σίφερ, ένα από τα θρυλικά supermodels της δεκαετίας του ’90, απολαμβάνει την Ελλάδα και το δείχνει με κάθε ευκαιρία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε νέες, εκπληκτικές φωτογραφίες από τις διακοπές της, διαφημίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τις ομορφιές της χώρας μας σε όλο τον κόσμο.

Αν και το μοντέλο δεν αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία των διακοπών της, οι πληροφορίες τη θέλουν να βρίσκεται κοντά στο Πόρτο Χέλι. Στις πρόσφατες αναρτήσεις της, η Κλόντια Σίφερ ποζάρει χαλαρή δίπλα στην πισίνα, ενώ μοιράστηκε και ένα στιγμιότυπο από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει.

«Χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με φίλους» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποδεικνύοντας ότι, στα 55 της χρόνια, παραμένει το ίδιο γοητευτική και λαμπερή.

Η Κλόντια Σίφερ φαίνεται να έχει βρει το δικό της καταφύγιο στην Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια την επιλέγει συχνά για τις διακοπές της.

Η επιλογή της αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα νεανικά της χρόνια, όπου, όπως δήλωσε πρόσφατα στο βρετανικό περιοδικό HELLO!, η προσοχή της ήταν στραμμένη αποκλειστικά στην καριέρα.

Πλέον, το διάσημο μοντέλο απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης και η επιλογή της να τις μοιραστεί, αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό.

Δείτε παρακάτω τις αναρτήσεις της: