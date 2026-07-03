Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ο κρυφός γάμος πριν από τη γιορτή-υπερπαραγωγή στο Madison Square Garden

Ανατρέποντας τα δεδομένα η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, φαίνεται πως παντρεύτηκαν κρυφά πριν από την πολυσυζητημένη γαμήλια γιορτή που θα γίνει σήμερα Παρασκευή 3/7 στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει το Page Six, η 36χρονη pop star και ο 36χρονος άσος των Kansas City Chiefs παντρεύτηκαν μακριά από κάμερες, την ώρα που το ενδιαφέρον των εκατομμύριων θαυμαστών τους είναι στραμμένο στη γιορτή-υπερπαραγωγή.

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Πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό μέσο ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια εξαιρετικά ιδιωτική τελετή, παρουσία λιγων αγαπημένων προσώπων.

«Είναι ήδη παντρεμένοι», δήλωσε πηγή με γνώση της υπόθεσης, ενώ άνθρωπος από τη μουσική βιομηχανία ανέφερε πως στην πόλη συζητείται έντονα ότι οι δυο τους έχουν ήδη προχωρήσει σε νόμιμο γάμο.

Για την ώρα, πάντως, ούτε η Τέιλορ Σουίφτ ούτε ο Τράβις Κέλσι έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία.

Το Reuters σημείωσε επίσης ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το ρεπορτάζ του Page Six, προσθέτοντας πως εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βράδυ της Πέμπτης 2/7 πραγματοποιήθηκε το rehearsal dinner για περίπου 100 συγγενείς και πολύ στενούς φίλους.

Το δείπνο είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 18:00 και να ολοκληρωθούν περίπου στις 22:30, στο Infosys Theater του Madison Square Garden.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς το δείπνο ήταν η Gigi Hadid και ο Bradley Cooper, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι η Νέα Υόρκη ζει ένα από τα μεγαλύτερα celebrity events των τελευταίων ετών.

Σήμερα, Παρασκευή, περισσότεροι από 1.000 καλεσμένοι θα βρεθούν στο Madison Square Garden για μια γιορτή που, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποκάλυψε το Page Six, θα διαρκέσει πάνω από δέκα ώρες.

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Οι αφίξεις αναμένεται να αρχίσουν περίπου στις 15:30, ενώ στις 16:00 έχει προγραμματιστεί cocktail hour στον έκτο όροφο του χώρου.

Στις 17:30 αναμένεται η τελετή στον κεντρικό χώρο της αρένας και στις 18:30 η δεξίωση, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως τις 02:00 τα ξημερώματα.