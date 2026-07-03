Επίθεση την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ από χακέρς – Το μήνυμα με νεκροκεφαλή

Επίθεση από χάκερς δέχτηκε την Παρασκευή 3/7 η ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εκτός λειτουργίας,

Συγκεκριμένα, στην αρχική σελίδα εμφανίζεται μια νεκροκεφαλή με το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», σημαίνοντας συναγερμό στις ελληνικές Αρχές.

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«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου.

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει άμεσα: Πώς έγινε δυνατή η παραβίαση της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ; Ποια ήταν η έκταση του περιστατικού; Επηρεάστηκαν πληροφοριακά συστήματα ή δεδομένα; Ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας και την αποτροπή νέων επιθέσεων;

Η σημερινή εικόνα της σελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα του πώς εννοούσε η Νέα Δημοκρατία την «Ελλάδα 2.0» που έταζε στους πολίτες το 2019» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.