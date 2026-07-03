Φωτιά στο Μουζάκι Καρδίτσας: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 όταν ξέσπασε φωτιά στο Μουζάκι Καρδίτσας.
Συγκεκριμένα, μετά τις συντονισμένες ενέργειες της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δυσπρόσιτη δασική έκταση πλησίον της περιοχής Κανάλια στο Μουζάκι Καρδίτσας.
πηγή στην Google
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