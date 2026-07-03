Η Ζόζεφιν «έσπασε» τη σιωπή για τον γάμο με τον Νίνο – Η εμφάνιση-έκπληξη της μητέρας της

Η Ζόζεφιν απάντησε για πρώτη φορά αν έχει όντως παντρευτεί με τον Νίνο, με αφορμή μία πρόσφατη δήλωσή της που άφησε ερωτηματικά. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Το Πρωινό” συνοδευόμενη από την μητέρα της, η οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τραγουδιστή.

Η Ζόζεφιν απαντώντας για την σχέση της με τον Νίνο είπε: “Δεν ισχύει ότι έχουμε παντρευτεί. Με ρωτάνε συνέχεια τα ίδια και το είπα για πλάκα. Δεν έχουμε παντρευτεί σίγουρα. Δε μου έχει κάνει πρόταση γάμου, αλλά κουράστηκα να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Το κουράστηκα εννοώ ότι το ακούω κάθε μέρα και, εντάξει, ζούμε την κάθε μας μέρα. Δεν έχουμε σκεφτεί αν θα παντρευτούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε πολύ καλά μαζί”.

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Ενώ η μητέρα της η οποία βρίσκονταν στο πλατό απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα είπε για την σχέση τους: “Ο Νίνο την προσέχει πολύ. Την αγαπάει την κόρη μου και τον αγαπάει κι εκείνη. Και οι δύο αγαπάνε πολύ ο ένας τον άλλο. Λέω αλήθειες! Όταν είχαν χωρίσει, είχε πέσει στα πατώματα κι έκλαιγε”.