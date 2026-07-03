Απαντάει σε πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του στεγαστικού: «Είπαμε θα σας δώσουμε τον λόγο και το κάνουμε»

Ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο του απαντάει σε πολίτες για το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε πως από την πρώτη στιγμή το κόμμα είχε πει πως θα δώσει τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνει.

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«Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε ότι θα δώσουμε τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνουμε.

Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε» σε όλη την Ελλάδα και τώρα προχωράμε σε ακόμα μία μορφή διαλόγου μαζί.

Με ρωτάτε και σας απαντώ ξεκινώντας από το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.