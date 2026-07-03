Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύεται ο αδελφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο τη σύντροφό του, μετά από 13 χρόνια σχέσης

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο βιώνει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο αδελφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια σχέσης αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα με την σύντροφό του, Κάτια, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο δίδυμα κορίτσια.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσα από την εκπομπή “Super Κατερίνα” η Ελισάβετ Οικονόμου, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο γάμος τους πρόκειται να τελεστεί στην Αθήνα, την Κυριακή 5 Ιουλίου. Γενικότερα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κρατούσε ανέκαθεν αρκετά χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Λίγες πληροφορίες είναι γνωστές για την μέλλουσα σύζυγό του, μεταξύ των οποίων ότι ασχολείται με την δημιουργία κοσμημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία μοναδική φωτογραφία μοιράστηκε τον περασμένο Μάιο στα social media του ο Κάιλ Κούζμα, απολαμβάνοντας δείπνο με τον Καραλή και τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, βρίσκεται αρκετές μέρες στην Ελλάδα και μάλιστα παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό στο Game 2.

«Ευγνώμων για τους αληθινούς φίλους που εμπνέουν και σε ωθούν σε όλους τους δρόμους της ζωής. Σπουδαίες ελληνικές βραδιές», έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας που ανάρτησε ο Κούζμα απολαμβάνοντας τον καιρό του στην Ελλάδα. Ο πρωταθλητής του άλμα επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, είναι στενός φίλος του Γιάννη και δε θα μπορούσε να λείπει από αυτό το δείπνο μαζί με τον αδερφό του, Θανάση Αντετοκούνμπο.