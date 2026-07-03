Φωτιά στις Αχαρνές Αττικής – Κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στις Αχαρνές Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής 3/7.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή 40 Μάρτυρες στο Δήμο Αχαρνών.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο αλλά και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Η πυρκαγιά είναι κοντά σε κατοικίες, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.
πηγή στην Google
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