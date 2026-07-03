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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στις Αχαρνές Αττικής – Κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στις Αχαρνές Αττικής – Κοντά σε κατοικίες η πυρκαγιά, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:15

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά στις Αχαρνές Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής 3/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή 40 Μάρτυρες στο Δήμο Αχαρνών.

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Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο αλλά και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Η πυρκαγιά είναι κοντά σε κατοικίες, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.

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