Κατερίνα Καραβάτου: Παραμένει στον ΑΝΤ1 με νέο συμβόλαιο – Οι πρώτες πληροφορίες για την νέα εκπομπή της

Η Κατερίνα Καραβάτου κλείνει τη θερινή σεζόν με μια σημαντική εξέλιξη στην επαγγελματική της πορεία. Η επιτυχημένη παρουσία της στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» όχι μόνο κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και σφραγίστηκε με την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια, η οποία φέρεται να είχε δεχθεί πρόταση και από τον Νίκο Κοκλώνη, επέλεξε τελικά να παραμείνει στο κανάλι του Αμαρουσίου. Η απόφασή της αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της δυναμικής της επανόδου στις ζωντανές εκπομπές, όπου τα ποσοστά τηλεθέασης επιβεβαίωσαν τη δυναμική της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Τίτλοι τέλους για το «Καλοκαίρι Παρέα» – Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου στο φινάλε

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ένας από τους βασικούς όρους του νέου συμβολαίου της Κατερίνας Καραβάτου προβλέπει την αξιοποίησή της από τις αρχές του νέου έτους. Το επικρατέστερο σενάριο τη θέλει να αναλαμβάνει τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, με μια νέα εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο.

Η ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1 δείχνει την εμπιστοσύνη του σταθμού στις δυνατότητές της, καθώς και την επιθυμία του να την εντάξει σε μια κεντρική θέση στο πρόγραμμά του.