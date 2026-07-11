Φαίη Σκορδά: «Κλειδώνει» η μεταγραφή της στον ΑΝΤ1 – Η ανατροπή στη ζώνη και οι υπογραφές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς μια σημαντική επιστροφή αναμένεται να αναδιαμορφώσει τα δεδομένα της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στο tvinsider.gr, λίγο μετά την αιφνίδια ολοκλήρωση της εκπομπής «Buongiorno» και τη λύση της συνεργασίας της με το Mega, η Φαίη Σκορδά βρίσκεται πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια με τον ΑΝΤ1, τον σταθμό που αποτελούσε το τηλεοπτικό της «σπίτι» επί σειρά ετών.

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Η παρουσιάστρια πραγματοποίησε σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη του καναλιού του Αμαρουσίου, με τα οποία διατηρεί άριστες σχέσεις από το 2022, όταν και είχε αποχωρήσει από το δυναμικό του.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης, επήλθε αρχική προφορική συμφωνία με ανώτατο στέλεχος του Ομίλου, προκειμένου η Φαίη Σκορδά να επανενταχθεί στο δυναμικό του σταθμού, τέσσερα χρόνια μετά την απομάκρυνσή της, ενώ οι επίσημες υπογραφές των συμβολαίων αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η διαφαινόμενη έλευση της παρουσιάστριας αναγκάζει τους ιθύνοντες του ΑΝΤ1 να αναθεωρήσουν τον προγραμματισμό τους. Με δεδομένο ότι η καθημερινή πρωινή ζώνη παραμένει σταθερά υπό την ευθύνη του Γιώργου Λιάγκα με το «Πρωινό» και του Άκη Παυλόπουλου στην ενημέρωση, η Φαίη Σκορδά προορίζεται για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Παρά την αρχική απόφαση του καναλιού να καταργήσει το live πρόγραμμα τα Σαββατοκύριακα, τα δεδομένα αλλάζουν προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα εκπομπή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται το σενάριο η Φαίη Σκορδά να μην αναλάβει την παραδοσιακή πρωινή ζώνη, αλλά μια νέα εκπομπή στο off-peak μεσημεριανό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Το πλάνο της συνεργασίας των δύο πλευρών δεν περιορίζεται μόνο στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά επεκτείνεται και στη βραδινή ζώνη υψηλής τηλεθέασης (prime time).

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Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί ενεργά η αναβίωση του χορευτικού σόου «Dancing with the stars». Οι υπεύθυνοι του σταθμού έχουν προτείνει στη Φαίη Σκορδά έναν διπλό ρόλο, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την παρουσίαση του λαμπερού σόου όσο και τη διατήρηση της μεσημεριανής της εκπομπής.