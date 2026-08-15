Δένδιας: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα στους δυστοπικούς καιρούς που ζούμε»

Νέο μήνυμα για τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην προάσπιση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από την Πάρο, μετά τη Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε αρχικά στον ιδιαίτερο συμβολισμό της Παναγίας ως Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων και «Υπερμάχου Στρατηγού», συνδέοντας την επιλογή αυτή με το αξιακό τους πλαίσιο.

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Όπως τόνισε, αυτό περιλαμβάνει την προστασία της κοινωνίας, την προσήλωση στην ειρήνη, την ελευθερία, την προσωπική αξιοπρέπεια και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εκείνες που διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία και την εδαφική κυριαρχία της χώρας.

«Σήμερα ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς που αυταρχικές απόψεις και αυταρχικές προσεγγίσεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας», ανέφερε.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε στη συνέχεια σαφές μήνυμα για τη στάση της Ελλάδας απέναντι σε τέτοιες απόπειρες:

«Απέναντι σε τυχόν τέτοιες απόπειρες, στέκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας, για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι η ελληνική κοινωνία βρίσκεται στο πλευρό τους.

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Δένδιας για «Ατζέντα 2030»: Στόχος οι ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ ο Ελληνισμός

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στην «Ατζέντα 2030» και στη διαδικασία εκσυγχρονισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την οποία χαρακτήρισε «γιγαντιαία προσπάθεια».

Όπως υπογράμμισε, επιχειρείται η μετατροπή τους στις «πιο ισχυρές και τις πιο σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».

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«Πάνω σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Παναγίας», πρόσθεσε.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

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«Γι’ αυτό κάναμε σήμερα τον Σταυρό μας και παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία, στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, ευχόμενοι ένα ειρηνικό μέλλον για την Πατρίδα μας. Χρόνια Πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στις Ένοπλες Δυνάμεις».