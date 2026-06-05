Έντονα ενοχλημένη εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα περιοδικού που την ήθελε να περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η γνωστή παρουσιάστρια επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από την εκπομπή της, ξεκαθαρίζοντας αμέσως το τοπίο γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά στην on air απάντησή της πως οι συγκεκριμένες φήμες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα.

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Παράλληλα, έκανε λόγο για αστείους τίτλους που κυκλοφορούν, χωρίς ωστόσο να θέλει να αναφέρει το όνομα του συγκεκριμένου εντύπου.

Όλα όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου

«Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα. Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος. Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI», είπε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Συνήθως δεν έχεις όρεξη πολύ. Έχω γεννήσει πριν 60 μέρες».

«Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε: τι να γράψω σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μανούλα για πρώτη φορά την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026.

Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα παράσει το όνομα Ξένια, και αποτελεί τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.