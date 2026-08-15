Τασούλας από την Παναγία Σουμελά: «Να αναγνωρίσει και η Τουρκία τη Γενοκτονία των Ποντίων»

Μήνυμα για την παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, ακόμη και από την Τουρκία, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, όπου βρέθηκε σήμερα, Σάββατο (15/8), για τις εκδηλώσεις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η ελληνική Πολιτεία έχει υποχρέωση να συμβάλει ώστε να γίνει γνωστή διεθνώς η πραγματικότητα της Γενοκτονίας που υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να αναγνωρίσει αυτή τη Γενοκτονία ακόμη και η Τουρκία, ώστε να καταδειχθεί πως παρόμοιες πρακτικές στυγερής και αποτρόπαιας εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στον σύγχρονο κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Ποντιακός Ελληνισμός κατάφερε να αναγεννιέται σε κάθε γενιά»

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον Ποντιακό Ελληνισμό ένα από τα πλέον δυναμικά και δημιουργικά κομμάτια του σύγχρονου Ελληνισμού, αναφερόμενος παράλληλα στον ιδιαίτερο συμβολισμό που έχει η Παναγία Σουμελά για τους Ποντίους.

Όπως τόνισε, η Παναγία αποτέλεσε διαχρονικά στήριγμα για τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, παραμένοντας «πηγή δύναμης, παρηγοριάς και ελπίδας».

«Για τον Ποντιακό μας Ελληνισμό η Παναγία είναι το καταφύγιο και το ιερό του σύμβολο», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ακόμη ότι, παρά τη Γενοκτονία που υπέστη, «ο Ποντιακός Ελληνισμός έχει καταφέρει να αναγεννιέται σε κάθε γενιά».

Τασούλας: «Το ελληνικό αποτύπωμα παραμένει ανεξίτηλο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ιστορική παρουσία του Ελληνισμού στον Πόντο και ειδικότερα στην Τραπεζούντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όπου έζησε, μεγαλούργησε και πρόκοψε ο Ελληνισμός και όπου επί αιώνες ακουγόταν η ελληνική γλώσσα, σε εκείνα τα σημεία, όπως είναι και η Τραπεζούντα, το ελληνικό αποτύπωμα παραμένει όχι μόνο ανεξίτηλο, αλλά και καθοριστικό για εκείνο τον τόπο», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε παράλληλα χρόνια πολλά στους Έλληνες και στον Ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά

Κατά την άφιξή του στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τον Κωνσταντίνο Τασούλα υποδέχθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής Αναστάσιος Μπαρτζώκας, ο δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης και ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων.

Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές, ενώ ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε τιμητικές διακρίσεις στους αριστούχους μαθητές Αικατερίνη και Πέτρο της Β’ Λυκείου Μακροχωρίου, στη μνήμη των 21 μαθητών του σχολείου που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο των Τεμπών το 2003.

Ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο μητροπολίτης Παντελεήμων επέδωσε στον Κωνσταντίνο Τασούλα τον Μεγαλόσταυρο των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, την ανώτατη τιμητική διάκριση του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε για την τιμή, επισημαίνοντας:

«Το παράσημο των Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας θα κοσμεί το Προεδρικό Μέγαρο και θα θυμίζει πως η σκέψη της σύγχρονης Ελλάδος είναι στραμμένη προς τις ρίζες της».

Στη συνέχεια παρέστη στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Σουμελά και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν πιστοί, στην πλειονότητά τους Πόντιοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν μεταβεί στο Βέρμιο για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας Σουμελά και να εκπληρώσουν τα τάματά τους.