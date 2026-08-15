Δεκαπενταύγουστος: Τι γιορτάζουμε στην Κοίμηση της Θεοτόκου – Γιατί αποκαλείται το «Πάσχα του καλοκαιριού»

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες του ορθόδοξου εορτολογίου, καθώς στις 15 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, από μεγάλους ναούς και ιστορικά μοναστήρια μέχρι μικρά ξωκλήσια στα νησιά και την ηπειρωτική χώρα, η ημέρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παναγία.

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Τι ακριβώς γιορτάζουμε, όμως, όταν μιλάμε για την «Κοίμηση» της Θεοτόκου και γιατί η Εκκλησία αντιμετωπίζει την ημέρα όχι μόνο ως ημέρα πένθους, αλλά πρωτίστως ως μεγάλη γιορτή;

Τι σημαίνει «Κοίμηση της Θεοτόκου»

Με τον όρο «Κοίμηση» η Ορθόδοξη Εκκλησία αναφέρεται στην ολοκλήρωση της επίγειας ζωής της Παναγίας.

Η λέξη δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Στην εκκλησιαστική γλώσσα ο θάνατος περιγράφεται ως «κοίμηση», εκφράζοντας τη χριστιανική πίστη ότι δεν αποτελεί το οριστικό τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η εορτή της 15ης Αυγούστου τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου και, σύμφωνα με τη διδασκαλία και την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη Μετάστασή της προς τη ζωή.

Αυτό αποτυπώνεται και στο Απολυτίκιο της εορτής, όπου η Θεοτόκος υμνείται ως εκείνη που «μετέστη προς την ζωήν».

Τι αναφέρει η εκκλησιαστική παράδοση

Η Καινή Διαθήκη δεν περιγράφει την Κοίμηση της Θεοτόκου. Η διήγηση που έχει παραλάβει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τις τελευταίες ημέρες της επίγειας ζωής της Παναγίας προέρχεται από την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση.

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Σύμφωνα με αυτήν, όταν πλησίαζε η ολοκλήρωση της επίγειας ζωής της, η Θεοτόκος πληροφορήθηκε από άγγελο για την επικείμενη Κοίμησή της και προετοιμάστηκε με προσευχή.

Οι Απόστολοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε διαφορετικούς τόπους κηρύττοντας το Ευαγγέλιο, συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά κοντά της.

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Μετά την Κοίμησή της, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της και το τοποθέτησαν σε τάφο κοντά στη Γεθσημανή.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Απόστολος Θωμάς έφτασε τρεις ημέρες αργότερα. Όταν ο τάφος ανοίχθηκε για να μπορέσει να προσκυνήσει, το σώμα της Θεοτόκου δεν βρισκόταν πλέον εκεί.

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Η Ορθόδοξη Εκκλησία συνδέει έτσι την Κοίμηση με τη Μετάσταση της Θεοτόκου, γεγονός που βρίσκεται στον πυρήνα του εορτασμού της 15ης Αυγούστου.

Γιατί η γιορτή έχει χαρμόσυνο χαρακτήρα

Παρότι η ημέρα αναφέρεται στην ολοκλήρωση της επίγειας ζωής της Παναγίας, το λειτουργικό περιεχόμενο της εορτής δεν περιορίζεται στο πένθος.

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Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Κοίμηση συνδέεται με την ελπίδα της αιώνιας ζωής και τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Γι’ αυτό και ο Δεκαπενταύγουστος έχει έντονα πανηγυρικό και χαρμόσυνο χαρακτήρα, με χιλιάδες πιστούς να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε λειτουργίες, λιτανείες και πανηγύρια αφιερωμένα στην Παναγία.

Η ιδιαίτερη θέση της Θεοτόκου στην ορθόδοξη πίστη έχει καταστήσει τη 15η Αυγούστου μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές γιορτές του ελληνικού καλοκαιριού.

Τι γνωρίζουμε από την Καινή Διαθήκη για την Παναγία μετά τη Σταύρωση

Σε αντίθεση με την αφήγηση της Κοίμησης, η οποία προέρχεται από την εκκλησιαστική παράδοση, η Καινή Διαθήκη δίνει ορισμένες πληροφορίες για την Παναγία μετά τη Σταύρωση του Χριστού.

Στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι, κατά τη Σταύρωση, ο Ιησούς εμπιστεύθηκε τη μητέρα Του στον μαθητή Του Ιωάννη και από εκείνη την ώρα εκείνος την πήρε κοντά του.

Στις Πράξεις των Αποστόλων η Μαρία αναφέρεται επίσης μαζί με τους Αποστόλους μετά την Ανάληψη του Χριστού.

Οι Γραφές, ωστόσο, δεν περιγράφουν τον χρόνο, τον τόπο ή τις συνθήκες της Κοίμησής της.

Η νηστεία πριν από τον Δεκαπενταύγουστο

Της μεγάλης γιορτής προηγείται η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, από την 1η έως και τη 14η Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τελούνται στους ορθόδοξους ναούς οι Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίες αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της εκκλησιαστικής ζωής του Αυγούστου.

Η περίοδος ολοκληρώνεται με την πανηγυρική εορτή της Κοίμησης στις 15 Αυγούστου.

Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται «Πάσχα του καλοκαιριού»

Στην ελληνική θρησκευτική και λαϊκή παράδοση ο Δεκαπενταύγουστος έχει επικρατήσει να χαρακτηρίζεται «Πάσχα του καλοκαιριού».

Η έκφραση αποτυπώνει κυρίως τη μεγάλη σημασία της εορτής, τον πανηγυρικό χαρακτήρα της και τη μαζική συμμετοχή των πιστών.

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται ναούς και μοναστήρια αφιερωμένα στην Παναγία, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η θρησκευτική εορτή συνοδεύεται από τοπικά έθιμα και μεγάλα πανηγύρια.

Ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί έτσι ταυτόχρονα μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας και βαθιά ριζωμένο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.