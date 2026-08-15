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ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν καταγγέλλει τις ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν μία ολόκληρη οικογένεια

Και αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, όπως δήλωσε.

Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν καταγγέλλει τις ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν μία ολόκληρη οικογένεια
ΠΗΓΗ: IDF
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι οι σημερινές φονικές ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Καταγγέλλοντας ότι «μία ολόκληρη οικογένεια σκοτώθηκε στο χωριό Ανσαρ», ο Ζοζέφ Αούν καταδίκασε «την ισραηλινή επίθεση και τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας-πλαισίου και του διεθνούς δικαίου που προστατεύει τους αμάχους», που στέλνουν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την διαπραγματευτική διαδικασία», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την λιβανική προεδρία.

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Οι ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Είναι ο φονικότερος απολογισμός ισραηλινών επιθέσεων από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στην εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίσθηκε ότι επλήγη «υποδομή» της Χεζμπολάχ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ κατήγγειλε τον θάνατο αμάχων και έκανε λόγο για κλιμάκωση.

Επιδρομή πραγματοποιήθηκε «από εχθρικά αεροσκάφη κατά κατοικίας» στην περιφέρεια του χωριού Ανσαρ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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