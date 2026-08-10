Γονείς για πρώτη φορά η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Κρίστοφερ Άμποτ

Η Όμπρεϊ Πλάζα (Aubrey Plaza) και ο Κρίστοφερ Άμποτ (Christopher Abbott) έγιναν γονείς για πρώτη φορά, καλωσορίζοντας στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια της σειράς «The White Lotus» έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι στα τέλη Ιουλίου.

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Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την ηθοποιό την Κυριακή 9 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου να κρατά το μωρό της τυλιγμένο σε μια γκρι κουβερτούλα. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μετά την αυλαία της θεατρικής παράστασης «Death of a Salesman στο Μπρόντγουεϊ, όπου συμμετείχε ο σύντροφός της ο οποίος έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Tony.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή τον Απρίλιο, περίπου έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πρώην συζύγου της, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Jeff Baena.

Η Όμπρεϊ Πλάζα και ο Κρίστοφερ ‘Αμποτ οι οποίοι κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχουν συνυπάρξει επαγγελματικά στο παρελθόν, τόσο στην ταινία «Black Bear» του 2020 όσο και στην off-Broadway θεατρική παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ