Κατερίνα Καινούργιου: Για ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή στην Πάρο (pic)

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί των Κυκλάδων, την Πάρο, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Η παρουσιάστρια του Alpha, που τον τελευταίο καιρό ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μια φωτογραφία από ένα ρομαντικό δείπνο με τον αγαπημένο της.

Ο φωτογραφικός φακός, και εν προκειμένω το κινητό της Κατερίνας Καινούργιου, την απαθανάτισε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, σε μια χαλαρή βραδιά δίπλα στον άντρα της ζωής της.

Όπως είναι γνωστό, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί, κάτι που δίνει στην Κατερίνα την ευκαιρία να συνδυάζει τις διακοπές της με την παρουσία του αγαπημένου της.

Η σχέση του ζευγαριού φαίνεται να είναι πιο δυνατή από ποτέ, ειδικά μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε η παρουσιάστρια σε ένα από τα πρόσφατα ταξίδια τους στο Παρίσι. Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει τον ενθουσιασμό της για την εξέλιξη της σχέσης της, ενώ συχνά αναφέρεται στον σύντροφό της με λόγια αγάπης και θαυμασμού.

«Το έχω πει πολύ καιρό ότι ο γάμος θα είναι κλειστός. Παρανυφάκια θα είναι τα βαφτιστήρια μου, θα είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Προς χειμώνα ο γάμος. Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί. Εγώ νόμιζα ότι με δούλευε. Μου το άφησε έτσι σκέτο. Δεν περίμενα τίποτα», έχει αποκαλύψει η παρουσιάστρια για τον γάμο της.

