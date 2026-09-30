Κατερίνα Καινούργιου: “Έχω χάσει τα κιλά και η πίσω μου πλευρά δεν είναι η πιο κολακευτική”

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια χιουμοριστική αναφορά στην εμφάνισή της το πρωί της Τετάρτης (30/9), μέσα από τη “Super Κατερίνα”.

Με αφορμή τα πλάνα που προβλήθηκαν στον αέρα της εκπομπής, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τις αλλαγές που έχει παρατηρήσει στο σώμα της μετά την απώλεια των κιλών που πήρε κατά την εγκυμοσύνη. Όπως ανέφερε το τελευταίο διάστημα έχει αδυνατίσει, ενώ αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση πως σκέφτεται να εντάξει την γυμναστική στην καθημερινότητά της.

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“Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Εδώ είμαστε λοιπόν… Απλά τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και τόσο κολακευτική. Οπότε του λέω μη τραβάτε, μόνο μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο και να… Είμαι πλάκα, θέλω λίγο γυμναστική. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε!”, ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.