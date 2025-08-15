Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε για τους εμπρηστές της Πάτρας – “Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτά τα τέρατα;”

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τους νεαρούς που συνελήφθησαν στην Πάτρα για εμπρησμό.

Σε story της στο Instagram, η επιχειρηματίας αναρωτήθηκε γιατί εφόσον έχουν ομολογήσει συνεχίζουν στις φωτογραφίες να είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, αλλά και αν θα τιμωρηθούν με τον τρόπο που τους αρμόζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους “προστατεύσουμε”; Εμάς ποιός θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι. Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη – για πολλοστή φορά – δε θα δούμε» έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Δείτε τι έγραψε: