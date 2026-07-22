Κέρκυρα: Προβλήματα από το ξαφνικό μπουρίνι – Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος (βίντεο)

Προβλήματα δημιούργησε το βράδυ της Τρίτης 21/7 στην Κέρκυρα η απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

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Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία κινητοποιήθηκαν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παραλληλα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Από τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.

Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι προβλήματα υπάρχουν στον δρόμο προς τον Πελεκά, την Παλαιοκαστρίτσα και τον Κάτω Γαρούνα, όπως και άλλα σημεία.