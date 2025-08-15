Πάτρα: Προκλητικός ο 19χρονος για τον εμπρησμό στα Συχαινά – “Πίναμε μπύρες, καπνίσαμε χασίς και βάλαμε φωτιά”

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις νεαροί που έχουν συλληφθεί για εμπρησμό σε περιοχές της Πάτρας.

Ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά, οδηγήθηκαν χθες Πέμπτη στον εισαγγελέα, και ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο τους αποδοκίμασε έντονα, φωνάζοντας “κάψατε όλη την Πάτρα“.

Και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ωστόσο ο δεύτερος ισχυρίζεται πως έχει κενά μνήμης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, ο 19χρονος είπε: «Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος, όμως, αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος ήταν αυτός που οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης, ο οποίος τους φωτογράφισε.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω. Όταν πια είχαν φύγει από εδώ, είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα, πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛ.ΑΣ. μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη:

«Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα, που ήταν ένα μπουκαλάκι, μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία».

«Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», πρόσθεσε η κάτοικος.

Το Σάββατο απολογείται ο 25χρονος για τον εμπρησμό

Γύρω στις 7 το απόγευμα στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο τρίτος συλληφθείς, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο 16/8.

Μάλιστα, κατά την έξοδο του κάποιοι τον αποθέωσαν και του φώναζαν “μπράβο λεβέντη μου“.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Στη συνέχεια, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην έναρξη της πυρκαγιάς και ισχυρίζεται αντίθετα ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης.