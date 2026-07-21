Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επισκέφθηκε τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη – “Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου”

Τον τάφο της μητέρας του και μεγάλης σταρ Αλίκης Βουγιουκλάκη επισκέφθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μία ημέρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της.

Ο μοναχογιός της αγαπημένης ηθοποιού επέλεξε να τιμήσει μόνος του τη μνήμη της μητέρας του, μακριά από κάμερες και δημοσιογράφους. Έτσι, πήγε σήμερα Τρίτη 21/7 στο μνήμα της και άφησε μερικά λουλούδια, ενώ έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση με τις σκέψεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό που διαχειρίζεται στο Instagram και έχει το όνομα της Αλίκης Βουγιουκλάκη και έγραψε:

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ’ αγαπώ».

Δείτε την ανάρτησή του: