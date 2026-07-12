Marfin: Ποια είναι η 5μελης υποομάδα που έβαλε τη φονική φωτιά στην τράπεζα- Ο «ψηλός» και οι «ύποπτοι 10 και 11»

Σημαντικές λεπτομέρειες από τις έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας έρχονται στο φως σχετικά με την ταυτοποίηση τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Το οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις φωτογραφιών, καθώς και ένα συγκεκριμένο σακίδιο πλάτης, αποτέλεσαν τα κομβικά στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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H επίθεση εκδηλώθηκε από μια ομάδα 12 ατόμων, η οποία είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. H πρώτη υποομάδα αποτελούταν από 7 άτομα καιπ ραγματοποίησε την επίθεση στο παρακείμενο βιβλιοπωλείο.

Η δεύτερη υποομάδα αποτελεούταν από πέντε άτομα και κατευθύνθηκε προς το κτίριο της τράπεζας, όπου και προκάλεσε τη φονική φωτιά.

Καταλυτικό ρόλο στην πορεία των ερευνών διαδραμάτισε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που έφτασε στις Αρχές, στο οποίο καταγράφονταν τα ονοματεπώνυμα οκτώ εμπλεκομένων.

Μεταξύ των προσώπων αυτών περιλαμβάνονται άτομα με παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς και άτομα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για απαγωγές και τρομοκρατική δραστηριότητα.

Τα προφίλ των τριών ταυτοποιημένων προσώπων

Μέχρι στιγμής, οι διωκτικές αρχές έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας που έπληξε την τράπεζα.

Ο «Ύποπτος 08» ή «Ψηλός»: Πρόκειται για έναν 42χρονο, γόνο εύπορης οικογένειας με ύψος 1.91 μ., ο οποίος έχει απασχολήσει δύο φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι το πρόσωπο που θρυμάτισε την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η ταυτοποίησή του επετεύχθη στα εγκληματολογικά εργαστήρια μέσω φωτογραφίας που απεικόνιζε ένα σακίδιο με χαρακτηριστική χειροποίητη ζωγραφιά και έναν μικρό σταυρό.

Η «Ύποπτη 10»: Πρόκειται για την 46χρονη η οποία εντοπίστηκε στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου διαμένει μόνιμα, εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick και έχει δημιουργήσει οικογένεια. Στο υλικό της επίθεσης εμφανίζεται δίπλα στους δράστες φέροντας σακίδιο πλάτης.

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Η ίδια έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεση να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα για να καταθέσει.

Ο «Ύποπτος 11»: Πρόκειται για έναν 42χρονο εναεριστή του ΟΑΚΑ, ο οποίος στο παρελθόν είχε δραστηριοποιηθεί σε καταλήψεις της περιοχής των Εξαρχείων και στα Προσφυγικά.

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Οι Αρχές τού αποδίδουν τον ρόλο του καθοδηγητή της ομάδας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι ο δράστης που έριξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς και ένα ακόμη μέλος της πενταμελούς ομάδας, παραμένουν μέχρι στιγμής μη ταυτοποιημένοι.

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Απολογούνται την Τρίτη

Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Ευελπίδων, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη 14 Ιουλίου. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η ανακρίτρια αφορά αποκλειστικά το κακουργηματικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Λόγω της συμπλήρωσης 15ετίας από το τραγικό συμβάν, τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική δικογραφία, όπως η απόπειρα ανθρωποκτονίας, η έκρηξη και η κατοχή εκρηκτικών υλών, έχουν πλέον παραγραφεί, καθιστώντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας τη μόνη νομικά ενεργή.