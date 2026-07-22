Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου: Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του – Τα στοιχεία που “δείχνουν” δολοφονία

Νεκρός μέσα στο γραφείο του στην 3ης Σεπτεμβρίου 158 στο κέντρο της Αθήνας εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 21/7 ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τα πρώτα στοιχεία να οδηγούν στο συμπέρασμα πως πρόκειται πιθανότητα για εγκληματική ενέργεια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τον δικηγόρο εντόπισαν οι δύο 16χρονες κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για πολλές ώρες χθες, χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο.

Ανήσυχες, πήγαν στο γραφείο του και άρχισαν να χτυπούν επίμονα την πόρτα χωρίς να λάβουν απάντηση. Τότε, κάποιος ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές των κοριτσιών, ειδοποίησε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του γραφείου και αποκαλύφθηκε το φρικιαστικό θέαμα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες, πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου ήταν πεσμένος στο πάτωμα, γυμνός, σε εμβρυακή στάση, μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

Ο ιατροδικαστής που έφθασε στο σημείο ζήτησε να μην μετακινηθεί η σορός, ώστε να ολοκληρωθεί η αυτοψία χωρίς να αλλοιωθούν πιθανά κρίσιμα ευρήματα.

Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ώρα και η αιτία θανάτου, ενώ οι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο γραφείο δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης.

Το δικηγορικό γραφείο αποκλείστηκε άμεσα από κλιμάκια του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, τα οποία άρχισαν ενδελεχή έρευνα, συλλέγοντας κάθε πιθανό στοιχείο και καταθέσεις και αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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Σημειώνεται πως ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό τόσο από την εμπλοκή του σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και η πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ στη Βέροια και η αυτή της φρικτής δολοφονίας της 4χρονης Άννυ.