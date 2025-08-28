Ιωάννα Τούνη: Αυτή είναι η διαταραχή που αποκάλυψε ότι έχει – «Δεν μπορώ να βρω ηρεμία»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση που αιφνιδίασε τους χιλιάδες followers της, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι πάσχει από Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD). Η γνωστή influencer επέλεξε το Instagram για να μοιραστεί με το κοινό της μια πτυχή της καθημερινότητάς της που πολλοί ίσως να αγνοούσαν.

Αναλυτικότερα, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε μια σειρά από stories, περιγράφοντας πώς η διαταραχή επηρεάζει την καθημερινότητά της. Με αφορμή τις εργασίες καθαρισμού στο σπίτι της, μίλησε για την έντονη ανάγκη που νιώθει για τάξη και καθαριότητα, η οποία, όπως εξήγησε, είναι απόρροια της OCD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Ο ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο έκοψε την πιπίλα στον Πάρη – Τι αποκάλυψε

«Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία;» αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε από την κουζίνα του σπιτιού της.

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD):

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (OCD) είναι μια ψυχική πάθηση που χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία:

Ιδεοληψίες: Επίμονες, ανεπιθύμητες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις που προκαλούν έντονο άγχος και δυσφορία.

Επίμονες, ανεπιθύμητες σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις που προκαλούν έντονο άγχος και δυσφορία. Καταναγκασμοί: Επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή νοητικές πράξεις που ένα άτομο νιώθει αναγκασμένο να κάνει για να μειώσει το άγχος που του προκαλούν οι ιδεοληψίες.

Για παράδειγμα, μια ιδεοληψία μπορεί να είναι ο φόβος της μόλυνσης, ο οποίος οδηγεί στον καταναγκασμό του υπερβολικού πλυσίματος των χεριών. Είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου οι ιδεοληψίες τροφοδοτούν τους καταναγκασμούς.

Οι αναρτήσεις της Ιωάννας Τούνη: