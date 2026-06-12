Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: “Τη Δανάη θα την συνοδεύσω εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία”

Η Δανάη Μπάρκα πρόκειται το Σάββατο (13/06) να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφο της, Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό της τους γονείς της αλλά και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο “δεύτερος” πατέρας της, ο οποίος την μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, μίλησε την Παρασκευή (12/06), στο “Στούντιο 4” για το ευτυχές γεγονός.

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Αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι «διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή ζει έναν έρωτα… Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως».

«Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία», πρόσθεσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

«Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα», είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός.

Έπειτα ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε για το πρόβλημα υγείας που πέρασε και το άγχος που είχε μετά από αυτό.

«Μετά το πρόβλημα υγείας μου το άγχος μου ήταν αν θα ξαναδουλέψω», παραδέχτηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.