Mατθίλδη Μαγγίρα: Η σπάνια εξομολόγηση για την κόρη της – “Φταίω γιατί δεν τη στήριξα εκεί που με χρειαζόταν”

Στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο Mega βρέθηκε την Παρασκευή 12/6 η Ματθίλδη Μαγγίρα.

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός, η κόρη της, Λήδα, ασχολείται από μικρή ηλικία με τη μουσική, ενώ μοιάζει πολύ περισσότερο στην αδερφή της, Μπέττυ.

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«Η κόρη μου είναι πολύ άμεση, αυτό που θέλει η τηλεόραση. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι τόσο άμεση. Είναι εξοικειωμένη από μικρή στα πλατό, τα θέατρα, τις πρόβες, τα καμαρίνια. Είναι λογικό το παιδί ενός καλλιτέχνη ότι θα έχει άλλες προσλαμβάνουσες» ανέφερε η ηθοποιός και συνέχισε:

«Μεγάλωσα την κόρη μου μόνη μου. Ο πατέρας της ήταν στη Νέα Υόρκη. Η Λήδα ταξιδεύει Αμερική – Ελλάδα από 7 χρονών μόνη της, φοβόμουν. Αλλά επειδή όλα τα λέγαμε και της μιλούσα σαν να ήταν κανονικός άνθρωπος, ήμουν εκεί δίπλα της, την στήριζα και μου είχε εμπιστοσύνη. Ο,τιδήποτε και να συνέβαινε το αντιμετωπίζαμε».

Στη συνέχεια η Ματθίλδη Μαγγίρα εξομολογήθηκε πως «ανακαλύψαμε ότι η κόρη μας έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ αργά στο τέλος της έκτης δημοτικού, που ήταν ήδη αργά. Μέχρι τότε που δεν ήξερα τι ήταν της φώναζα για τα μαθήματα. Εγώ εκνευριζόμουν με τα λάθη που έκανε. Ήταν λάθος από μένα. Μετά όταν μάθαμε τι είχε της ζήτησα συγγνώμη. Εννοείται ένιωσα ενοχικά. Φταίω γιατί το παιδί δεν το στήριξα εκεί που με χρειαζόταν», είπε για εκείνο το διάστημα.

«Κάθε άνθρωπος έρχεται και φέρει κάτι. Το θέμα είναι ο γονιός να το στηρίξει το παιδί. Όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος, πρέπει να παίζεις και τον ρόλο και του πατέρα και της μητέρας» σημείωσε ακόμα.