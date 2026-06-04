Η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, απαντώντας στα σχόλια που αφορούν την πρόσφατη εμφάνισή της στο Φεστιβάλ των Καννών. Η γνωστή influencer αποκάλυψε όλο το παρασκήνιο της επίσκεψής της, θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες που τη θέλουν να πλήρωσε για να βρεθεί εκεί.

Όπως εξήγησε η ίδια, δεν ξόδεψε ούτε ένα ευρώ για την παρουσία της στο κόκκινο χαλί, καθώς είχε επίσημη εσωτερική πρόσκληση μέσω ενός φίλου της που είναι παραγωγός.

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Όλα όσα αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη

«Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με τεράστια βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ για να πάω στις Κάννες! Για την ακρίβεια έχω δώσει για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια.

Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν. Δεν ξέρω ποιοι το παραδέχονται και ποιοι όχι. Ήμουν το χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι μαζί με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και του έλεγα τα δικά μου τα τρελά.

Πριν κάτι μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου την Στέλλα και στους οίκους που πηγαίναμε και βλέπαμε φορέματα είχα δει αυτή την φορεματάρα την τεράστια την μπλε και λέω “αυτό το φόρεμα θα το πάρω”. Μου λέει “που θα το βάλεις;”. Λέω “άκου Στέλλα, θα πάω στις Κάννες”. Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω κάπως.

Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα έχω τώρα μια δίφυλλη ντουλάπα με ένα τεράστιο φόρεμα, κάποια στιγμή λέω μπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω. Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”.

Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές. Δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες. Οπότε, take it or leave it, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας… αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε. Αντίο», είπε η Ιωάννα Τούνη.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: