Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Πώς μπορώ να γλιτώσω από την Ιωάννα Τούνη;» (Βίντεο)

Μία εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μεταξύ άλλων εκτόξευσε τα βέλη του στην Ιωάννα Τούνη.

«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι θλιβερή, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Οι τελευταίοι μεγάλοι που προέκυψαν είναι οι καλλιτέχνες που βγήκαν τη δεκαετία του ’90. Ο Νότης Σφακιανάκης, ο Αντώνης Ρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Πλούταρχος και κάποιοι άλλοι, αλλά τα τελευταία χρόνια ποια; Ποιος; Αλήθεια τώρα. Έχουν βγει κάποιοι καλοί τραγουδιστές, όπως είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

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«Η Κατερίνα Λιόλιου είναι μια καλή τραγουδίστρια, αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα ρεπερτόριο το οποίο στηρίζεται σε σλόγκαν. “Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε” και με το “Μπορώ να έχω τον λογαριασμό” δεν χτίζεις καριέρα. Κάνεις βραχυχρόνια καριέρα και είναι κρίμα γιατί είναι καλή τραγουδίστρια.

Αφορά κι άλλες. Δηλαδή και η Πάολα πριν από μερικά χρόνια έκανε επιτυχία, ήταν μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει κοπάσει λίγο ο θόρυβος. Σύντομα ξεφουσκώνουν. Όταν περάσουν, τελειώνει και η καριέρα», συμπλήρωσε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Στη συνέχεια κλήθηκε να εκφέρει άποψη για την Ιωάννα Τούνη. «Καλά που μου λες για την Ιωάννα Τούνη, γιατί είναι πραγματικά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω ως τηλεθεατής. Από πού κλείνει η Ιωάννα Τούνη;

Τι πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η Ιωάννα Τούνη; Μπαίνω στο διαδίκτυο, η Ιωάννα Τούνη. Μπαίνω στα social από το κινητό, η Ιωάννα Τούνη. Ανοίγω την τηλεόραση, η Ιωάννα Τούνη. Όπου και να πάω, η Ιωάννα Τούνη. Δεν με ενδιαφέρει η Ιωάννα Τούνη. Πώς μπορώ να γλιτώσω από αυτό το πράγμα εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει η Ιωάννα Τούνη;», σχολίασε μεταξύ άλλων.

«Καλά να είναι το κορίτσι, μπράβο της που έχει πετύχει, μπράβο της που βγάζει πάρα πολλά χρήματα, μπράβο της που είναι μια ευτυχισμένη μητέρα, μπράβο της που πήγε στις Κάννες, πλήρωσε δεν πλήρωσε, δεν ξέρω. Αλλά είμαστε κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο, φτάνει. Παντού η Ιωάννα Τούνη;», συμπλήρωσε.