Ιωάννα Τούνη: Ο ασυνήθιστος τρόπος με τον οποίο έκοψε την πιπίλα στον Πάρη – Τι αποκάλυψε

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε έναν ανορθόδοξο αλλά, όπως φαίνεται, αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απογαλακτίσει τον γιο της, Πάρη, από την πιπίλα. Η influencer, που δέχεται συχνά ερωτήσεις για θέματα μητρότητας, αποκάλυψε το «μυστικό» της, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση να κόψει την πιπίλα στον Πάρη ήρθε την κατάλληλη στιγμή, καθώς η παρατεταμένη χρήση της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα δόντια.

«Χθες ήταν το πρώτο βράδυ που ο Πάρης κοιμήθηκε χωρίς πιπίλα και μάλιστα δεν έκλαψε καθόλου και δεν τη ζήτησε ούτε λεπτό. Γενικά η πιπίλα δεν είναι για πολύ καθώς μπορεί να στραβώσει τα δόντια και να προκαλέσει ακόμα και προγναθισμό. Οπότε ήρθε η ώρα ο Παρούλης να την κόψει», ανέφερε αρχικά.

Η «σοκαριστική» μέθοδος της Ιωάννας Τούνη

Προκειμένου να αποθαρρύνει τον μικρό της από το να ξαναβάλει πιπίλα, η Ιωάννα Τούνη του έδειξε, όπως είπε, εικόνες με πολύ κακή στοματική υγιεινή.

Η influencer, με μια δόση υπερβολής, θέλησε να τονίσει στον γιο της τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της πιπίλας, δημιουργώντας ένα μικρό σοκ που τελικά αποδείχθηκε αποτελεσματικό.

Η μέθοδος αυτή, αν και μπορεί να θεωρηθεί ακραία από κάποιους, πέτυχε τον σκοπό της. Ο Πάρης δεν ζήτησε καθόλου την πιπίλα του, δείχνοντας ότι η οπτική πληροφορία και η υπερβολή μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο.

Δείτε το βίντεο: