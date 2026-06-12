Αναστασία: «Όλα μου τα λεφτά πάνε στην οικογένεια μου»

Καλεσμένη της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του «Happy Day» ήταν το πρωί της Παρασκευής η Αναστασία και μεταξύ άλλων μίλησε για την οικονοιμική στήριξη στην οικογένειά της και τη «μάχη» της με τις κρίσεις πανικού.

«Όλα μου τα χρήματα πηγαίνουν μόνο εκεί. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω υλικά αγαθά, τσάντες, αυτοκίνητα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, μόνο αυτό. Οι γονείς χαίρονται για εμένα», ανέφερε η τραγουδίστρια.

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«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο τουρ, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού.

Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού, γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλείδωσαν το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται, γιατί ακόμα έρχεται, ξέρω να το αντιμετωπίσω.

Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία», σημείωσε.