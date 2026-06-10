Φουλ ερωτευμένη η Ιωάννα Τούνη – Η ρομαντική φωτογραφία από τη Νάξο, αγκαλιά με τον σύντροφό της

Τις διακοπές της στη Νάξο συνεχίζει να απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, η οποία μοιράζεται πολλές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μεταξύ των αναρτήσεων της γνωστής επιχειρηματία και influencer που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν η φωτογραφία που ανέβασε μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στo story που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να είναι στην αγκαλιά του συντρόφου της και να χαμογελά, με την ανάρτηση να συνοδεύεται από μια κόκκινη καρδιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους προ ημερών είχαν βρεθεί στη Μύκονο μαζί με φίλους τους, αλλά και τον γιο της influencer Πάρη, με τον οποίο ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση.

Η Ιωάννα Τούνη στο παρελθόν μιλώντας για τον νεαρό επιχειρηματία που της έχει κλέψει την καρδιά είχε δηλώσει: «Περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη, πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται».