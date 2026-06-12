Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της – Ποιο όνομα του έδωσαν (βίντεο)

Την αποκάλυψη ότι πραγματοποιήθηκε σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο η βάφτιση του γιου της έκανε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο podcast «Ήρεμα ρωτάω… Mum edition» με την Ανθή Βούλγαρη, η κυρία Μιχαηλίδου αποκάλυψε το όνομα που πήρε ο γιος της, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της για ένα δεύτερο παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φεύγεις ένα ζευγάρι απ’ το σπίτι και γυρίζεις σε ένα οικοσύστημα. Γιατί γυρίζεις εσύ, ο άντρας σου, το μωρό, η μαμά, τα δώρα, όλα. Δηλαδή είναι… ένα άλλο σπίτι βγες κι ένα άλλο σπίτι μπες. Δεύτερη μέρα λοιπόν, κάπου είχε πάει ο Λεωνής για να κάνει κάτι ληξιαρχικό νομίζω για το μωρό και εγώ ήθελα λίγο να το δω πιο υγιές. Οπότε μου είχε πει κι ο γιατρός “Καλό θα του κάνει ο ήλιος”, και το άφησα για μισή ώρα στον ήλιο, νεογέννητο…

Οπότε, στην αρχή το άφησα για καλό και μετά το ξέχασα το μωρό για μισή ώρα. Ξέχασα ότι είναι ο ήλιος. Δηλαδή δε το ξέχασα, το έβλεπα, ήμουν δίπλα του… αλλά είχα ξεχάσει ότι ο ήλιος του κάνει κακό. Γιατί ήταν μια καινούργια άφιξη στη ζωή μου, αν εγώ καθόμουν εκεί δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Και μετά πάω και το βλέπω το μωρό και είναι από δω ερυθρόδερμο και από δω κανονικό και τρελάθηκα…» ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου και συνέχισε:

«Το βαφτίσαμε τώρα τις προάλλες. Το όνομα είναι Άρης. Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο. Εγώ θέλω πολύ δεύτερο μωρό. Κοίτα, εγώ ήμουν μοναχοπαίδι, οπότε έχω φάει όλη τη δυσκολία της μοναξιάς… και δεν είναι τόσο η δυσκολία της μοναξιάς, είναι κάτι άλλο που, ξέρεις, πολλές φορές σου λένε… “Εσύ έχεις αδέρφια;”. Όταν είσαι μοναχοπαίδι σου λένε, “Α, τι ωραία, τα ‘χεις όλα δικά σου”. Όταν είσαι μοναχοπαίδι, πέφτει πολύ μεγάλη προσδοκία πάνω σου».