Δόμνα Μιχαηλίδου: «Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση»

Στην πρώτη Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, στην κοινωνική αντιπαροχή, στην αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» και στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στο ACTION24.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, έναν ενιαίο οδικό χάρτη με 50 παρεμβάσεις για περισσότερα διαθέσιμα και πιο προσιτά σπίτια. Κάλεσε τους πολίτες να μπουν στο stegasi.gov.gr, να δουν το σχέδιο και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για τη στεγαστική πολιτική της επόμενης δεκαετίας.

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Όπως ανέφερε, ήδη εφαρμόζονται μέτρα άμεσης στήριξης, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1 εκατομμύριο πολίτες και δύο ενοικίων σε δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός του τόπου διαμονής τους. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Σπίτι Μου», 24.000 νέοι άνθρωποι έχουν αποκτήσει κατοικία.

Για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που καλύπτει τόσο το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» όσο και την ανακαίνιση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση, η υπουργός ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 50.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά ανοιχτά ακίνητα, ενώ οι βεβαιώσεις για κλειστά ακίνητα είναι περίπου 3.000.

Όπως εξήγησε, για τον λόγο αυτό προωθήθηκε αλλαγή ώστε το απαιτούμενο ποσοστό συνιδιοκτησίας να μειωθεί από 50% σε 20%, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα ακίνητα με πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν βεβαίωση μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ οι αιτήσεις θα ανοίξουν πρώτα για τα κλειστά και στη συνέχεια για τα ανοιχτά ακίνητα. Για ένα ζευγάρι, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95%.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στην κοινωνική αντιπαροχή, σημειώνοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει ήδη ψηφιστεί και έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα πρώτα πέντε ακίνητα σε Πύργο, Καλαμάτα, Παιανία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο. Όπως είπε, η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς πολλά ακίνητα έχουν σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή χρησιμοποιούνται ήδη από φορείς, υπουργεία και οργανισμούς για δικές τους ανάγκες. Στόχος είναι οι πρώτες κατοικίες από τα πέντε αυτά ακίνητα να βγουν στην αγορά σε περίπου δύο χρόνια.

Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία για τη δημιουργία 2.300 κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα. Σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα ακίνητα αυτά μπορούν να είναι έτοιμα σε περίπου ενάμιση χρόνο.

Οι κατοικίες θα διατίθενται με κοινωνικό μίσθωμα σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία, και όχι με τα υψηλά ενοίκια της αγοράς. Η υπουργός υπογράμμισε ότι για τον σχεδιασμό της στεγαστικής πολιτικής είναι αναγκαίος και ένας εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων, ώστε το κράτος να έχει σαφή εικόνα για τις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

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Αναφερόμενη στις «Νταντάδες της Γειτονιάς», σημείωσε ότι το δημογραφικό και το στεγαστικό δεν απαντώνται με ένα μόνο πρόγραμμα, αλλά με συνδυασμό πολιτικών που στηρίζουν την οικογένεια στην καθημερινότητα. Σήμερα, στο πρόγραμμα έχουν ήδη καταγραφεί 500 συμφωνητικά, 5.000 μητέρες και 3.500 νταντάδες. Για τη συμμετοχή μετρά μόνο το εισόδημα της μητέρας, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, τέλος, επισήμανε ότι χρειάζονται περισσότερες νταντάδες, καθώς το πρόγραμμα παραμένει διαρκώς ανοιχτό και μπορεί να εξασφαλίσει ένα σημαντικό εισόδημα. Όπως ανέφερε, για τη φροντίδα τριών παιδιών, μία νταντά μπορεί να λαμβάνει έως 1.500 ευρώ τον μήνα.