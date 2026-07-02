Παρούσα στην συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και η Δόμνα Μιχαηλίδου

Το παρών στην συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» το απόγευμα της Πέμπτης 2/7 έδωσε η υπουργός Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μην έχοντας κρύψει ποτέ τα «ερυθρόλευκα» συναισθήματα της, η κ. Μιχαηλίδου δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τόσο σημαντική και ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς δίνεται το έναυσμα για την αλλαγή στην εικόνα της ιστορικής έδρας του συλλόγου, με όσα έργα θα γίνουν.

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