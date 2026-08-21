Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση για τη μητέρα του που έχει φύγει από τη ζωή – “Αυτό το κουδούνι δε θα το ξανακούσω”

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση για τη μητέρα του, Κική, η οποία έφυγε από τη ζωή στα τέλη Ιανουαρίου του 2026. Το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8), ο παρουσιαστής μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από ταινία κινουμένων σχεδίων, το οποίο αποτέλεσε αφορμή για να μιλήσει για την απώλεια της μητέρας του.

Με τα λόγια του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους έχουν ακόμη τους γονείς τους κοντά τους, καλώντας τους να μην θεωρούν δεδομένο τον χρόνο που έχουν μαζί τους. Τους παρότρυνε να τους επισκεφθούν, να περάσουν χρόνο μαζί τους και, πάνω απ’ όλα, να τους χαρίσουν μια μεγάλη αγκαλιά.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

“Εγώ αυτό το κούδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η Μητέρα μου έφυγε απο την ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι ομως να ήξερα οτι απο ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω…Όλα αυτα σας τα γράφω για ολους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμα σας,να βρείτε λίγο χρόνο η πολύ και να πάτε να την δείτε…ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΣ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ…Και τόν Μπαμπά σας…Μια μέρα ετσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.