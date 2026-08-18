Γιώργος Μπόγρης: Στην Πάρο με τη σύντροφό του, Κατερίνα, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές – Φωτογραφίες

Ο Γιώργος Μπόγρης περνά ξέγνοιαστες στιγμές με την σύντροφό του, Κατερίνα, στην Πάρο, απολαμβάνοντας το Καλοκαίρι του. Γενικότερα, περνά μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του με την σύντροφό του, με την οποία μετρούν μαζί τρία χρόνια κοινής πορείας.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι κατά την διάρκεια χαλαρής εξόρμησης στο νησί. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μπόγρης έχει επιλέξει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή κι έτσι αποφεύγει τις δημόσιες εξόδους σε κοσμικά events με την σύντροφό του. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο είχε κάνει την εξαίρεση και κατά την διάρκεια συνέντευξής του είχε μιλήσει ανοιχτά για την σχέση τους, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων το επάγγελμά της.

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Όσον αφορά το ενδεχόμενο γάμου, ο Γιώργος Μπόγρης δεν είχε απαντήσει ξεκάθαρα αν πρόκειται ή όχι να παντρευτούν, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Θα δούμε αν θα παντρευτώ, δεν ξέρω. Είμαι με το κοριτσάκι μου, την Κατερίνα, τρία χρόνια τώρα”.