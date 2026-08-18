Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: ΙΧ ανετράπη σε χωράφι – Τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα (φωτογραφίες+βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο με 4 επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικοπεδικό χώρο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.