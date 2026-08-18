Ταμίλα Κουλίεβα: «Μεγάλωσα σε μια χώρα που πια δεν υπάρχει»

Η Ταμίλα Κουλίεβα παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου. Μεταξύ άλλων η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για τον πόλεμο και το πώς διχάζει τους ανθρώπους, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην Σοβιετική Ένωση στην οποία μεγάλωσε.

Έχετε γεννηθεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Νιώθετε κάποιες φορές έναν διχασμό με τον πόλεμο τώρα; Παίρνετε θέση;

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Ένας πολιτισμένος άνθρωπος τι θέση μπορεί να πάρει απέναντι σε έναν πόλεμο; Αυτό που με αφορά είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορώ τον φανατισμό. Πάντα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα σφαιρικά. Όμως, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, κανένα συμφέρον δεν μπορεί να δικαιολογήσει έναν πόλεμο.

Και μέσα από το θέατρο παίρνουμε θέση απέναντι στη ζωή. Επειδή μεγάλωσα σε μια χώρα που πια δεν υπάρχει, στη Σοβιετική Ένωση, οφείλω να πω ότι ήταν μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Μεγάλωσα με το σύνθημα “ποτέ ξανά πόλεμος” και γι’ αυτό μου είναι πολύ δύσκολο να μιλώ γι’ αυτό το θέμα. Είναι σαν να πρέπει να εξηγήσω κάτι αυτονόητο, που τελικά δεν είναι. Με αγωνία περιμένω να τελειώσει.

Δεν μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά. Μιλάμε για ανθρώπους που μιλούν την ίδια γλώσσα, που μεγάλωσαν δίπλα – δίπλα..Κανείς δεν θέλει έναν πόλε… Και όταν μια χώρα εισβάλλει σε μια άλλη, αυτό είναι καταδικαστέο.