Ντέμι Μουρ: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γάμο της κόρης της – Το φωτογραφικό άλμπουμ

Η Ντέμι Μουρ έζησε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της, καθώς η κόρη της, Tallulah Willis, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Justin Acee. Η λαμπερή τελετή έλαβε χώρα το Σάββατο (8/8), ενώ το παρών έδωσαν φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού.

Καθ’ όλη την διάρκεια η Ντέμι Μουρ καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της ήταν ιδιαίτερα συγκινημένα. Μάλιστα, λίγες μέρες μετά η χολιγουντιανή ηθοποιός κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τες με μία πολύ τρυφερή λεζάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

“Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μοιάζουν σχεδόν πολύ όμορφες για να είναι πραγματικές — και να δω την Tallulah μου να γίνεται νύφη, περιτριγυρισμένη από τόση αγάπη, ήταν μία από αυτές. Η καρδιά μου είναι γεμάτη από αναμνήσεις και ευγνωμοσύνη καθώς σε βλέπω να μπαίνεις σε αυτό το όμορφο νέο κεφάλαιο”



“Tallulah, να σε βλέπω τόσο λαμπερή και τόσο βαθιά αγαπημένη, γεμίσει την καρδιά μου από ένα συναίσθημα που θα κρατήσω για πάντα. Μπορεί η ζωή σας μαζί να είναι γεμάτη από περιπέτεια, γέλιο και μια αγάπη που μόνο με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται πλουσιότερη. Σ’αγαπώ τόσο πολύ, η καρδιά μου σφίγγεται!”, έγραψε η Ντέμι Μουρ.