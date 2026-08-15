Βίντεο: Άγρια συμπλοκή στην Πάρο για μία θέση πάρκινγκ – Ταξιτζής επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικιάσεων

Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σημειώθηκε στην Πάρο, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη (13/8) σε πιάτσα ταξί σε κεντρικό σημείο του νησιού και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αφορμή αποτέλεσε μία διαφωνία για θέση στάθμευσης.

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Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος εταιρείας ενοικιάσεων φέρεται να επιχείρησε να σταθμεύσει μια «γουρούνα» σε σημείο το οποίο, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται για τη στάθμευση των οχημάτων τους.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης

Στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε από τον Alpha καταγράφεται η ένταση ανάμεσα στους δύο άνδρες να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αρχικά οι δύο άνδρες φαίνονται να διαπληκτίζονται έντονα, προτού η λεκτική αντιπαράθεση εξελιχθεί σε συμπλοκή.

Ο οδηγός ταξί φαίνεται στα πλάνα να κινείται προς τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στο όχημα.

Στη συνέχεια, ο υπάλληλος αντιδρά και φαίνεται να χτυπά τον οδηγό ταξί με κράνος που κρατά στα χέρια του.

Παρενέβησαν τρίτοι για να τους χωρίσουν

Η ένταση συνεχίστηκε για λίγη ώρα, μέχρι που άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο παρενέβησαν και κατάφεραν να απομακρύνουν τους δύο άνδρες.

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Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και δόθηκε στο θύμα παραγγελία προκειμένου να εξεταστεί από ιατροδικαστή.