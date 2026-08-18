Ζωή Λάσκαρη: Συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τον θάνατό της – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της, Μαρίας – Ελένης Λυκουρέζου

Η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή εννέα χρόνια πριν, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο και στις καρδιές όσων την αγάπησαν. Στην επέτειο του θανάτου της η κόρη της, Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας έτσι να τιμήσει την μνήμη της μητέρας της.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

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Κάτω από την ανάρτηση με την φωτογραφία της Ζωής Λάσκαρη η Μαρία-Ελένη Λυκουρέζου έγραψε: “18/8/2017-18/8/2026.

9 χρόνια.

Σαν χθες.

Που μιλάγαμε.

Που γελάγαμε.

Που σε αγκάλιαζα.

Με αγκάλιαζες.

Με μύριζες.

Μου τηλεφωνούσες….

Σαν χθες που ταξιδεύαμε.

Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου.

Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ.

Εκεί που ανήκεις.

Σε ευχαριστώ για όλα.

Γιαυτά που μου έδειξες.

Είπες.

Θύμωσες.

Γέλασες.

Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ.

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Λαμπερή.

Ευαίσθητη.

Σκληρή.

Ντόμπρα.

Ζωντανή.

Αληθινή……

Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι.

Μόλις αρχίζω……μαμά μου…..

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Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα…..

Τώρα όμως μόλις αρχίζω……

Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια…..

Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές…

9 χρόνια…..

9 χρόνια έχτιζα……..

Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια…….

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Σε λατρεύω……….