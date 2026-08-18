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Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 8 πυροσβέστες

Φωτιά στα Κόμαρα Έβρου – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:26

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.

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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην περιοχή στην οποία καίει η έρπουσα φωτιά εναλλάσσονται καλλιέργειες και δρυοδάσος φέρεται ότι έχουν καεί περί τα τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης.

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