Μάρα Ζαχαρέα: Απολαμβάνει τις διακοπές της με άκρως καλοκαιρινό λουκ στην Πάρο – “Τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…”

Η Μάρα Ζαχαρέα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τις διακοπές της στην Πάρο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πόζαρε ανέμελη μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, αποτυπώνοντας σε μια φωτογραφία τις ομορφιές του νησιού.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού αλλά τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…”, έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Μάρα Ζαχαρέα.