Μάρα Ζαχαρέα: Απολαμβάνει τις διακοπές της με άκρως καλοκαιρινό λουκ στην Πάρο – “Τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…”
"Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας"
Η Μάρα Ζαχαρέα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τις διακοπές της στην Πάρο. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια πόζαρε ανέμελη μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, αποτυπώνοντας σε μια φωτογραφία τις ομορφιές του νησιού.
Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:
“Η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού αλλά τα καλοκαίρια τα ξαναβρίσκουμε…”, έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Μάρα Ζαχαρέα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις