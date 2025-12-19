Βρήκε την επόμενη «στέγη» του ο Γιώργος Μπόγρης – Η ομάδα που τον ανακοίνωσε

Ο Γιώργος Μπόγρης βρήκε την επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει να αγωνίζεται όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 19/12.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρασμα του από τον Χολαργό, ο 35χρονος σέντερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Παλαιό Φάληρο ως το φινάλε της χρονιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΑΟΠΦ ανακοινώνει την συμφωνία της με τον Γιώργο Μπόγρη (2.11μ.-36 χρ.) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπόγρης έχει αγωνιστεί σε Ηλυσιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, Άρη, Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Ανδόρα, Μπιλμπάο, Τενερίφη, Ολυμπιακό, Προμηθέα, Απόλλων Πατρών, ΑΕΚ, Μαρούσι και Χολαργό.

Στη μεγάλη καριέρα του έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα (2011), το BCL (2017) και το FIBA Intercontinental Cup (2020). Σε εθνικό επίπεδο έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2010, 2011) με τον Παναθηναϊκό.΄

Επίσης έχει αγωνιστεί 20 φορές με την Εθνική Ανδρών και έχει κατακτήσει το μετάλλιο με την Εθνική Νέων στο Ευρωμπάσκετ του 2009 και το μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2007.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα!».