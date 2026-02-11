Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά νοσηλεύεται από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά από ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, παρουσιάζοντας οξείς πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό, συμπτώματα που προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του περιβάλλοντός του και του προσωπικού του γιατρού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν οι Άρια Καλύβα και Δημήτρης Πώποτας, ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε έναν πλήρη κύκλο εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της κατάστασής του.

Το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο

Τα νεότερα στοιχεία που ήρθαν στο φως την Τετάρτη μέσω της εκπομπής «Το Πρωινό» είναι καθησυχαστικά. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, διευκρίνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης διαγνώστηκε με ιογενή λοίμωξη, η οποία ευτυχώς βρίσκεται ήδη σε ύφεση.

«Ο Γιώργος έχει μια ιογενή λοίμωξη, όπως πάρα πολύς κόσμος. Εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης, προσθέτοντας πως η παραμονή του στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας κρίνεται καθαρά προληπτική.

Αν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη μεταβολή στην υγεία του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναμένεται να πάρει εξιτήριο αυτή την Πέμπτη και να επιστρέψει στην οικία του.

Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την οργανική ταλαιπωρία, οι θεράποντες ιατροί επιβεβαιώνουν ότι η ψυχολογική του κατάσταση παραμένει άριστη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: