Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Πειραιά νοσηλεύεται από το βράδυ της Τρίτης (10/2) ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά από ξαφνική αδιαθεσία που παρουσίασε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άριας Καλύβα και του Δημήτρη Πώποτα στο newsit, ο δημοφιλής τραγουδιστής βρισκόταν στην οικία του στα νότια προάστια όταν εκδήλωσε έντονο κοιλιακό πόνο συνοδευόμενο από υψηλό πυρετό.

Ο καλλιτέχνης ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό του γιατρό και το οικείο περιβάλλον του, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Το viral βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τα … γαλλικά και οι χειρονομίες που προκάλεσαν σχόλια

Τι συμβαίνει με την υγεία του τραγουδιστή

Από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής του υποβάλλεται σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο ώστε να διαγνωστεί η ακριβής αιτία των συμπτωμάτων.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του, ενώ δεν αποκλείεται η νοσηλεία του να παραταθεί και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας για προληπτικούς λόγους.

Παρά την οργανική ταλαιπωρία, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρεί άριστη ψυχολογία και αντιμετωπίζει το περιστατικό με ψυχραιμία.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης ταλαιπωρείται από μια ιογενή λοίμωξη. Η κατάσταση της υγείας του είναι σε ύφεση, ενώ είναι πολύ πιθανόν να μην τραγουδίσει στο μαγαζί που εμφανίζεται αυτή την εβδομάδα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: