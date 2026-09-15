Παύλος Φύσσας: Η εβδομάδα μνήμης στη σκιά της αποφυλάκισης Κασιδιάρη – Οι εκδηλώσεις για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

Στη σκιά της αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη άρχισε η εβδομάδα εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, με το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της αντιφασιστικής μνήμης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού, μόλις τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του 34χρονου μουσικού.

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Ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή προανήγγειλε αμέσως μετά την αποφυλάκισή του την επιστροφή του στην πολιτική και τη δημιουργία νέου κόμματος. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο πολιτικής επανόδου του και τα νομικά εμπόδια που παραμένουν.

Την ίδια ώρα, οι φετινές εκδηλώσεις για τον Παύλο Φύσσα στρέφουν το βλέμμα στη μνήμη του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013, αλλά και στον διαρκή αγώνα απέναντι στον φασισμό.

Πέντε ημέρες εκδηλώσεων για τον Παύλο

Ο «Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης 2026», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Πολιτισμού «Παύλος Killah P. Φύσσας», περιλαμβάνει ένα πενθήμερο συζητήσεων, θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής και δράσεων για μικρούς και μεγάλους.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο μεγάλο θέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων, με την κεντρική συζήτηση υπό τον τίτλο «Να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό πριν να είναι ξανά αργά».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο καθηγητής Πολιτειολογίας του Παντείου Δημήτρης Χριστόπουλος και ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, ενώ ακολούθησε ο θεατρικός μονόλογος «Δεκαοχτώ Ενάτου» με τη Δώρα Χρυσικού.

Το πρόγραμμα της Τρίτης

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, προβάλλεται στο μεγάλο θέατρο των Λιπασμάτων το ντοκιμαντέρ «575 ημέρες στο 18 ΑΝΩ – Η φωτογραφία ως πράξη μνήμης και λύτρωσης».

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Μετά την προβολή θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή του φωτογράφου και πρωταγωνιστή του ντοκιμαντέρ Γιάννη Χαροκόπου, του κοινωνιολόγου και θεραπευτή Ηλία Γκότση, της δημοσιογράφου Μαρίας Κεφαλά, της σκηνοθέτιδας Μαρίας Γαλάτη και της project coordinator του Eteron, Μαρίας Λούκα.

Στις 21:30 θα ακολουθήσει μουσικό δρώμενο και γλέντι με την ομάδα γκάιντας «Φυσιλάτες».

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Κουκλοθέατρο και stand-up κατά του φασισμού

Οι δράσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με μία παράσταση κουκλοθεάτρου και μία βραδιά stand-up comedy.

Στις 19:00 θα παρουσιαστεί το έργο «Τα κάναμε σαλάτα» από το Κουκλοθέατρο «Αντράλα», μία παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.

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Στις 21:00 θα αρχίσει το «Stand Up Against Fascism!», με τη συμμετοχή της Χρύσας Κατσαρίνη, του Πάρι Ρούπου, της Μελίνας Κόλλια, του Χάρη Νταρζάνου, του Χρήστου Μακαριάδη και ακόμη περισσότερων καλεσμένων.

Η μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί στο Σιλό του Πολυχώρου Λιπασμάτων η κεντρική συναυλία για τον Παύλο Φύσσα.

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Στη σκηνή θα εμφανιστούν:

Κωσταντής Πιστιόλης

Πάνος Βλάχος

Παντελής Θαλασσινός

Σωκράτης Μάλαμας

Ρουμπαγιάτ

BAILDSA

Mistafire

Ravita Brando

STAB

Twinsanity

Η μουσική βρισκόταν πάντα στον πυρήνα των εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Killah P μέσα από την παρουσία του στην ελληνική hip-hop σκηνή και τους κοινωνικούς στίχους των τραγουδιών του.

Η συγκέντρωση και η αντιφασιστική πορεία

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Στις 17:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου, στην οδό Παύλου Φύσσα 60 στην Αμφιάλη.

Από εκεί θα ξεκινήσει αντιφασιστική πορεία με κατεύθυνση προς τη Μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς, η οποία θα ολοκληρωθεί στον σταθμό του Μετρό «Νίκαια».

Το πλήρες πρόγραμμα έχει δημοσιοποιηθεί μέσα από το κάλεσμα του Συλλόγου Πολιτισμού «Παύλος Killah P. Φύσσας».

Η δολοφονία που οδήγησε στην αποκάλυψη της Χρυσής Αυγής

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά.

Η δολοφονία του αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την ποινική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στην πολύχρονη δικαστική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση.

Τον Μάρτιο του 2026, μετά την απόφαση σε δεύτερο βαθμό, η Μάγδα Φύσσα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Κρατώντας ένα πλακάτ για τον γιο της, δήλωσε: «Παύλο, τα καταφέραμε – Παύλο, τους νίκησες».

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε περιγράψει με μία φράση την αφετηρία του πολυετούς αγώνα της: «Το παιδί μου πήγε να δει μπάλα και το σκότωσαν – Σήμερα κέρδισε η αγάπη».

Η χρονική σύμπτωση που βαραίνει την επέτειο

Η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη και η άμεση ανακοίνωση σχεδίου επιστροφής του στην πολιτική σκηνή ήρθαν σε μία εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Η χρονική αυτή σύμπτωση προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο συμβολικό βάρος στις φετινές εκδηλώσεις. Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία, ο Παύλος παραμένει παρών μέσα από τη μουσική του, τον αγώνα της οικογένειάς του και τους ανθρώπους που συγκεντρώνονται κάθε Σεπτέμβριο στο Κερατσίνι.