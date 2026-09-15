Μεταξουργείο: Οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο

Στη σύλληψη ενός 20χρονου οδηγού ηλεκτρικού πατινιού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από τροχαίο με τραυματισμό και εγκατάλειψη στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 20χρονος αλλοδαπός φέρεται να παρέσυρε με το ηλεκτρικό πατίνι έναν αναβάτη δίκυκλης μοτοσικλέτας και στη συνέχεια να εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς τον τραυματισμένο.

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Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

Το τροχαίο στο Μεταξουργείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σάμου και Νεοφύτου Μεταξά, στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 20χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Σάμου, όταν παρέσυρε τον αναβάτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά.

Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του πατινιού δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά απομακρύνθηκε, εγκαταλείποντας τραυματισμένο τον μοτοσικλετιστή.

Τον εντόπισαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή ενημερώθηκαν για το τροχαίο και την εγκατάλειψη του τραυματία.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο 20χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού.

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Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο 20χρονος οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος.

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Η δικογραφία που σχηματίστηκε

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για:

σωματική βλάβη από αμέλεια

παραβάσεις της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.